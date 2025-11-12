В Калининграде стали чаще выявлять карантинных вредителей в импортной продукции

В Калининградской области в ноябре отметили рост зараженности подкарантинной продукции карантинными вредителями и болезнями. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, с 1 по 11 ноября было зафиксировано 16 таких случаев.

По количеству выявлений лидирует западный цветочный трипс (семь случаев). Помимо прочего, Россельхознадзор обнаружил белую ржавчину хризантем, томатный трипс, южную американскую моль, вирус коричневой морщинистости плодов томата, а также вирус пятнистого увядания томатов.

«Продукция поступила из Литвы и Турции, происхождением из Нидерландов, Марокко и Турции. Выпуск зараженной продукции (450 шт и 56 т томатов и перцев) запрещен», — добавила пресс-служба.

