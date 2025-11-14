Заксобрание направляет 21 млн на автотранспортные услуги для служебных нужд

Заксобрание Калининградской области заказывает автотранспортные услуги по обеспечению служебной деятельности в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора - 20 999 707 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 24 ноября, итоги подведут 26 ноября.

Согласно документации, услуги должны предоставляться на одном кроссовере и десяти седанах с водителями. Год выпуска автомобилей - не ранее 2023 года. Обслуживание должно осуществляться на территории Калининградской области, на территории РФ и за её пределами в рабочие, выходные и праздничные дни.

Автомобили должны иметь однотонную окраску и не содержать специальные опознавательных знаков.

Срок указания услуг - с 1 января по 31 декабря 2026 года.