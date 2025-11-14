Заксобрание направляет 21 млн на автотранспортные услуги для служебных нужд

Все новости по теме: Госзакупки
Заксобрание направляет 21 млн на автотранспортные услуги для служебных нужд

Заксобрание Калининградской области заказывает автотранспортные услуги по обеспечению служебной деятельности в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок

Максимальная цена договора - 20 999 707 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 24 ноября, итоги подведут 26 ноября.

Согласно документации, услуги должны предоставляться на одном кроссовере и десяти седанах с водителями. Год выпуска автомобилей - не ранее 2023 года. Обслуживание должно осуществляться на территории Калининградской области, на территории РФ и за её пределами в рабочие, выходные и праздничные дни. 

Автомобили должны иметь однотонную окраску и не содержать специальные опознавательных знаков.

Срок указания услуг - с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter