Синоптики уточнили «снежный» прогноз погоды в Калининграде и области

Синоптики уточнили «снежный» прогноз погоды в Калининграде и области

Первый мокрый снег, который синоптики ожидали в регионе в начале следующей недели, может пойти уже во второй половине дня в воскресенье. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«К началу следующей недели снег ожидается во многих районах восточной, северной, а местами даже в западной и центральной части Европы (в том числе в нашем регионе). К слову, в нашем регионе в свежих обновлениях модели прогнозируют осадки в виде дождя/мокрого снега уже во второй половине дня/вечером воскресенья — продолжаем следить. Возможно, первые „белые мухи“ мы увидим совсем скоро», — говорится в сообщении.

По состоянию на 13 ноября, снегом было покрыто 80% территории России, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

