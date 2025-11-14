Аналитики составили топ-5 популярных в России кошачьих кличек

Аналитики сервиса «Облако Mail» узнали самые популярные клички питомцев россиян. В этом им помог спецпроект «Перекличка по кличкам»,в рамках которого пользователи сервиса делились фотографиями своих любимцев, а также заполняли карточки с именем, породой и возрастом питомца.

Самыми активными участниками проекта стали владельцы кошек — они создали больше половины карточек (53%). На втором по популярности месте среди питомцев оказались собаки (43%).

В топ-5 популярных кошачьих имен вошли Муся, Симба, Буся, Барсик и Бусинка. Среди собак чаще всего встречались Ева, Арчи, Луна, Джек и Боня. Но пользователи проявили и немало фантазии — звучали также клички: Синнабон, Казимир, Кесадилья, Кефирка, Изюмчик, Царь, Халва, Тайга и Слива.

В проекте в общей сложности приняли участие 29 тыс. человек, которые создали более 37 тыс. карточек питомцев.