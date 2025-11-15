«Водоканал»: слесари ЮВС № 1 «вернули к жизни» столетнюю вагонетку (фото)

Два сотрудника областного «Водоканала» смогли отремонтировать «вековой артефакт» — столетнюю вагонетку. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Музей „Водоканала“ с радостью сообщает о возвращении к жизни векового артефакта! На Южной водопроводной станции № 1, благодаря неустанным усилиям и мастерству настоящих ангелов-хранителей станции — слесаря АВР Владимира Николаевича Белоносова и слесаря-ремонтника Евгения Игоревича Трапезникова — в строй вернулась столетняя вагонетка! Этот уникальный исторический экспонат, олицетворяющий собой целую эпоху в развитии инженерной мысли, теперь вновь готов служить, демонстрируя свою первозданную функциональность», — говорится в сообщении.

Фото предоставлены пресс-службой областного «Водоканала»


