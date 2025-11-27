Роспотребнадзор опроверг информацию о «новом необычном вирусе»

Роспотребнадзор опровергает сообщения о «новом необычном вирусе», распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает ТАСС со ссылкой на службу ведомства.



В пресс-службе сообщили, что в рамках постоянного эпидмониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами, в РФ не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены.

«Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)», — отметили в Роспотребнадзоре и добавили, что вакцинация против гриппа «остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания, и сделать прививку еще не поздно».

Как отмечает ТАСС, ранее в СМИ появилась информация о распространении «нового вируса», симптомы которого не похожи на обычное проявление ОРВИ.

