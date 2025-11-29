Горвласти пояснили, изменится ли интервал для повторной оплаты проезда

Изменение интервала повторной оплаты у валидаторов в общественном транспорте является нецелесообразным. Как отметила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира, 10 секунд — это оптимальное время для такой оплаты.

«Транспортники говорят, что 10 секунд — это действительно оптимальное время задержки. Такой тайм-аут установлен для того, чтобы мы могли прекратить случайную двойную оплату проезда пассажирами. В настоящее время, по мнению специалистов, изменение данного интервала является нецелесообразным», — сказала сити-менеджер.

Напомним, что в феврале в городских автобусах начали устанавливать новые терминалы оплаты. В марте в общественном транспорте Калининграда появилась возможность оплаты проезда посредством QR-кода. В июне на покупку новых терминалов оплаты проезда АО «Калининград-ГорТранс» выделил 4 млн рублей.