Горвласти пояснили, изменится ли интервал для повторной оплаты проезда

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Горвласти пояснили, изменится ли интервал для повторной оплаты проезда

Изменение интервала повторной оплаты у валидаторов в общественном транспорте является нецелесообразным. Как отметила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира, 10 секунд — это оптимальное время для такой оплаты.

«Транспортники говорят, что 10 секунд — это действительно оптимальное время задержки. Такой тайм-аут установлен для того, чтобы мы могли прекратить случайную двойную оплату проезда пассажирами. В настоящее время, по мнению специалистов, изменение данного интервала является нецелесообразным», — сказала сити-менеджер.

Напомним, что в феврале в городских автобусах начали устанавливать новые терминалы оплаты. В марте в общественном транспорте Калининграда появилась возможность оплаты проезда посредством QR-кода. В июне на покупку новых терминалов оплаты проезда АО «Калининград-ГорТранс» выделил 4 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter