«Калининград-ГорТранс» заказывает для сотрудников форменную одежду

Все новости по теме: Госзакупки
«Калининград-ГорТранс» заказывает для сотрудников форменную одежду

АО «Калининград-ГорТранс» объявило закупку форменной одежды на 7,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в формате электронного аукциона. Заявки принимаются с 2 по 10 декабря до 09:00. Заказчиком выступает генеральный директор АО «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин. Поставщик пока не определен.

Согласно документации, предприятие намерено закупить комплект форменной одежды для водителей и кондукторов: жилеты для мужчин и женщин, жилеты для кондукторов, рубашки поло, рубашки с длинным и коротким рукавом, женские блузки, а также свитеры для сотрудников обоих полов. Всего планируется приобрести несколько тысяч единиц одежды разных типов.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter