«Калининград-ГорТранс» заказывает для сотрудников форменную одежду

АО «Калининград-ГорТранс» объявило закупку форменной одежды на 7,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в формате электронного аукциона. Заявки принимаются с 2 по 10 декабря до 09:00. Заказчиком выступает генеральный директор АО «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин. Поставщик пока не определен.

Согласно документации, предприятие намерено закупить комплект форменной одежды для водителей и кондукторов: жилеты для мужчин и женщин, жилеты для кондукторов, рубашки поло, рубашки с длинным и коротким рукавом, женские блузки, а также свитеры для сотрудников обоих полов. Всего планируется приобрести несколько тысяч единиц одежды разных типов.