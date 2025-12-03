Материальную помощь участникам штурма Кёнигсберга увеличили на 280 рублей

Совет депутатов Калининграда увеличил размер материальной помощи участникам штурма Кёнигсберга. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 3 декабря.

В настоящее время размер помощи составляет 5000 рублей. С 1 января 2026 года она увеличится до 5280 рублей. Таким образом, рост составит 5,6%, как и на другие социальные выплаты. Решение было принято единогласно.

Компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, проживающим на территории Калининграда, увеличили на 50 рублей: с 890 до 940 рублей.