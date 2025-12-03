Компенсацию расходов на ЖКУ ветеранам становления области увеличили на 50 рублей

Компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, проживающим на территории Калининграда, увеличили на 50 рублей. Соответствующее решение принял городской совет депутатов на заседании в среду, 3 декабря.

В настоящее время размер компенсации составляет 890 рублей. С 1 января 2026 года она увеличится до 940 рублей. Таким образом, рост составит 5,6%.

Ранее вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета. Депутат Сергей Севостьянов тогда задал вопрос, нельзя ли предусмотреть более существенное увеличение выплаты. По словам начальника управления социальной поддержки населения горадминистрации Елены Прокопчук, решение обусловлено инфляцией и возможностями местного бюджета. Кроме того, ветераны становления области получают и другие выплаты, добавила Прокопчук.

В итоге за индексацию размера компенсации на 5,6% депутаты проголосовали единогласно.