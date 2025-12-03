Компенсацию расходов на ЖКУ ветеранам становления области увеличили на 50 рублей

Компенсацию расходов на ЖКУ ветеранам становления области увеличили на 50 рублей
Фото: «Новый Калининград»
Компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, проживающим на территории Калининграда, увеличили на 50 рублей. Соответствующее решение принял городской совет депутатов на заседании в среду, 3 декабря.

В настоящее время размер компенсации составляет 890 рублей. С 1 января 2026 года она увеличится до 940 рублей. Таким образом, рост составит 5,6%.

Ранее вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета. Депутат Сергей Севостьянов тогда задал вопрос, нельзя ли предусмотреть более существенное увеличение выплаты. По словам начальника управления социальной поддержки населения горадминистрации Елены Прокопчук, решение обусловлено инфляцией и возможностями местного бюджета. Кроме того, ветераны становления области получают и другие выплаты, добавила Прокопчук.

В итоге за индексацию размера компенсации на 5,6% депутаты проголосовали единогласно.

