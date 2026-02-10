Лаборатория, квест-игра и флешмоб: на Куршской косе отметят День тюленя

В визит-центре национального парка «Куршская коса» 21 февраля состоится экологический праздник «День тюленя» (6+), посвященный Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«День тюленя проводится на косе ежегодно с 2014 года и направлен на обучение правильному поведению при встрече с этим представителем морских млекопитающих. На калининградском побережье Балтийского моря чаще всего встречается балтийский подвид серого тюленя. Его легко отличить от других балтийских тюленей — обыкновенного и кольчатой нерпы, по длинной вытянутой морде, поэтому второе название этого вида — длинномордый. В феврале-марте, когда у тюленей сезон размножения, их можно встретить на морском пляже, что вызывает каждый раз много вопросов у очевидцев данного события», — следует из анонса.

Фото: пресс-служба нацпарка



В 12:00 на празднике пройдет танцевальный флешмоб. С 12:15 до 14:00 запланированы «увлекательные» занятия со специалистами: интерактив «Покорители двух стихий», научно-популярная лаборатория «Исследователи Балтики» и квест-игра «Морская Одиссея». С 14:30 до 15:00 будет проходить мастер-класс «НЕ тюЛЕНЬ!» по изготовлению деревянного магнита и 3D наклеек и игра-викторина «Морской детектив».

Приглашаются семьи с детьми — вход на территорию Визит-центра свободный.