Облвласти: для БСМП закупили новое высокотехнологичное оборудование

Для будущего сосудистого центра калининградской Больницы скорой медицинской помощи приобрели спецоборудование. Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Закупили в БСМП новое высокотехнологичное оборудование: в этот раз нейроэндоскопический комплекс и нейронавигационную систему. Они необходимы для будущего сосудистого центра, который заработает здесь уже в первой половине 2026 года. <...>Система обеспечивает навигацию с точностью до миллиметра, позволяет нашим врачам безопасно достичь очаг поражения в глубине мозга при инсульте у пациента. Новое оборудование уже готово к работе. Ожидаем поставку ещё и ангиографа», — рассказал глава региона.