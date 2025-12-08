Проект капремонта моста ХIХ века через реку Путиловку прошел госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проектную документацию капитального ремонта моста через реку Путиловку на автомобильной дороге «Ново-Бобруйск — Белый Яр — Дружба» в Правдинском округе. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию подготовило ООО «Дорсервис-Калининград». Застройщик — ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Положительное заключение экспертизы получено 5 декабря 2025 года.

По данным сайта Пруссия39, автомобильный арочный железобетонный мост через реку Свине, ныне Путиловку, построен в конце XIX века — начале XX века.