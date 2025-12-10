Операция «Ёлочка»: на Куршской косе усиливают контроль за вывозом хвойных

Операция «Ёлочка»: на Куршской косе усиливают контроль за вывозом хвойных

Национальный парк «Куршская коса» объявил о старте ежегодной природоохранной акции «Ёлочка» и усилил контроль за вывозом хвойных молодняков. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

С 9 декабря по 31 декабря государственные инспекторы в усиленном режиме патрулируют лесные массивы и на контрольно-пропускном пункте проводят выборочные осмотры автомобилей, покидающих территорию парка.

«По каждому факту нарушения природоохранного законодательства будет составлен протокол, в соответствии с которым с виновника взимается штраф в сумме 4 тысячи рублей плюс возмещение ущерба за срубленное дерево вплоть до возбуждения уголовного дела», — уточнили в нацпарке.

Посетителей просят с пониманием отнестись к проверкам: меры направлены на предотвращение нелегальной заготовки хвойных в предновогодний период и сохранение леса на Куршской косе.

