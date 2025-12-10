С частного охранного предприятия взыскали ущерб за обворованный магазин клиента

Арест счетов побудил охранное предприятие исполнить решение суда и выплатить ущерб клиенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Торговая организация заключила договор на оказание услуг по охране магазина. Сотрудники ЧОП обязались направлять мобильную группу при срабатывании сигнализации для выяснения причин и пресечения возможных противоправных действий.

Когда же форс-мажорная ситуация действительно случилась, охранное предприятие никак не отреагировало на сработавшую сигнализацию. В результате в магазин проникли злоумышленники и вынесли содержимое кассы — порядка 700 тыс рублей. Владелец магазина посчитал, что убытки должны возместить нарушившие договор охранники. Суд встал на его сторону и постановил взыскать всю сумму с охранного предприятия.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района. В качестве меры принудительного воздействия сотрудники службы сразу же наложили арест на счета организации-должника. Этого оказалось достаточно, чтобы требуемая сумма поступила на депозитный счет отделения. Деньги будут перечислены взыскателю.