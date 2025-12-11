Калининград занял 12-е место по соотношению электромобилей к общему числу авто

По соотношению электромобилей к общему количеству автомобилей Калининградская область в 2024 году находилась на 12-м месте. Годом ранее регион делил 14-16-е места с Камчатским краем и Республикой Саха (Якутия). Такие данные приводит Калининградстат.

Самая высокая в стране доля электромобилей в Еврейской автономной области — 5,3%. На втором месте находится Приморский край (4,5%), а на третьем — Хабаровский (4,1%). Доля легковых электромобилей в Калининградской области в 2024 году составила 1,2%, увеличившись за год на 0,5 процентного пункта. В 2015-м доля электромобилей в регионе была всего 0,001%.

«Доля легковых автомобилей, работающих на газовом моторном топливе, в Калининградской области в 2024 году составляла 0,3%, не меняясь с 2021 года. Доля автобусов выросла с 0,7% в 2015 году до 3,0% в 2023 году, но в 2024 году снизилась до 2,9%. Максимальной доля грузовых автомобилей за десятилетие была в 2022 году — 2,2%, в 2024 году она снизилась до 1,7%, — добавляет Калининградстат. — При этом количество грузовых автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе, выросло в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 12,5% и 10,7% соответственно. Количество легковых автомобилей за год снизилось на 9,1%».