Места учебы для девятиклассников, не сдавших ОГЭ, обещают назвать в августе

Перечень профессий, а также образовательных организаций, где девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут пройти профессиональное обучение, будут определены перед началом 2026/2027 учебного года. Об этом сообщило региональное министерство образования в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Обучающиеся, получившие на ГИА по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедшие его в срок, получат право бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего и должностям служащего. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Профессиональное обучение начинается ежегодно с 1 сентября, отмечает ведомство.

Ранее авторы законопроекта отмечали, что ситуации, «когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации», нередки. При этом в Калининградской области в 2024-2025 годах три девятиклассника не прошли или получили неудовлетворительный результат на ГИА.

«В связи с этим предлагается предусмотреть для указанных лиц возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего», — добавляли депутаты.