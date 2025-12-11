«В стороне от зимнего действа»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

В ближайшие дни в Калининграде и области продолжится «осенний декабрь». Единственный возможный зимний «максимум» — мокрый снег, переходящий в дождь, на востоке региона. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В ближайшие дни Арктика „отыграется“ на Европейской части России, куда проникнет очаг полярного вторжения с морозами, снегопадами и метелями. Мы окажемся в стороне от зимнего действа, между холодным гребнем антициклона к востоку и тёплой барической ложбиной к западу, поэтому температура лишь опустится до более обыденных и низких значений на выходные», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и на западе региона +4...+7°C, на востоке области +1...+3°C (местами до 0...-1°C), облачно с прояснениями и без существенных осадков (на западе области возможен небольшой дождь/морось). Днём на территории региона +2...+5°C, преимущественно облачно, утром и днём — без существенных осадков (местами возможны небольшие дожди), а вечером (после 15-16 часов) ожидаются умеренные и сильные осадки преимущественно в виде дождя (на востоке области возможен мокрый снег, переходящий в дождь). Ветер переменный с юго-восточного ночью и утром на южный/юго-западный днём и вечером — слабый/умеренный (3-7 м/с), у побережья вечером свежий (4-9 м/с), порывистый.

В воскресенье в течение всех суток +4...+7°C, пасмурно, временами возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер переменный с западного/северо-западного ночью и утром на юго-западный днём и вечером, в Калининграде и области в течение суток — умеренный/свежий (3-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с, на побережье — умеренный/сильный (4-12 м/с), в порывах до 12-14 м/с (местами до 15 м/с).

На следующей неделе, согласно предварительным прогнозам, центральная и западная часть Европы продолжит «греться» в тропической воздушной массе, поступающей из Средиземноморья и с севера Африки. Под опекой зоны высокого давления как минимум в первой половине грядущей недели можно рассчитывать на относительно сухую и спокойную погоду, а в случае отсутствия инверсионной облачности появится и шанс увидеть редкое для декабря сочетание тепла и прояснений. Предварительно, днём температура будет подниматься до +4...+6°C, а ночью находиться в околонулевых значениях, при прояснениях вполне вероятны и слабые заморозки.