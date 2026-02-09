Собственник конезавода в Доваторовке получил предписание после январского пожара

Собственник конезавода в Доваторовке получил предписание после январского пожара
Хозпостройка конезавода до пожара. Фото: портал Prussia39
Служба госохраны объектов культурного наследия выписала предписание об устранении нарушений собственнику бывшего конезавода в Доваторовке Черняховского района из-за пожара на одной из знаковых построек комплекса. Сообщение об этом представители Службы опубликовали в своем официальном паблике «ВКонтакте»

«По факту локального пожара, получившего широкую огласку в региональной прессе, Служба выдала на уходящей неделе „Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляемых к собственнику или иному законному владельцу“ собственникам выявленного объекта культурного наследия „Комплекс сооружений конезавода“. Исполнение наших требований будем строго отслеживать», — заявили в ведомстве Евгения Маслова.

«Новому Калининграду» в Службе уточнили, что владельцами комплекса являются сыновья его бывшего владельца. По данным очевидцев, на территории полуразрушенных построек содержатся домашние животные.

Напомним, что пожар в одной из хозпостроек комплекса произошел утром 18 января. В региональном управлении МЧС уточняли, что в его ликвидации принимали участие 16 человек и 4 единицы техники.

Конезавод в имении Цвион (довоенное название Доваторовки) появился в 1875 году, его владельцем был Георг фон Симпсон. В 1926 году в Цвионе была оборудована первая в Германии испытательная станция (трендепо) для верховых жеребцов.

В марте 2011 года комплекс сооружений конезавода получил статус выявленного объекта культурного наследия.



