Калининградцев приглашают принять участие во всероссийской лыжной акции

Все новости по теме: Спорт
Калининградцев приглашают принять участие во всероссийской лыжной акции

Калининград 14 февраля присоединится к всероссийской массовой акции «Лыжня России — 2026». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Старт гонки запланирован на 11:00 в парке имени Макса Ашманна. Участникам предложат три дистанции: один километр — для детей, три километра — для начинающих и 10 километров — для подготовленных лыжников.

Зарегистрироваться для участия можно онлайн на сайте организаторов. Соревнования проходят под оперативным управлением клуба «Амбермен» и Федерации триатлона Калининградской области.

Как отметили в пресс-службе минспорта, «Лыжня России» считается одним из самых массовых и старейших спортивных мероприятий страны. Акция проводится с 1982 года и ежегодно объединяет любителей лыжного спорта разных возрастов в десятках регионов России.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter