Калининградцев приглашают принять участие во всероссийской лыжной акции

Калининград 14 февраля присоединится к всероссийской массовой акции «Лыжня России — 2026». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Старт гонки запланирован на 11:00 в парке имени Макса Ашманна. Участникам предложат три дистанции: один километр — для детей, три километра — для начинающих и 10 километров — для подготовленных лыжников.

Зарегистрироваться для участия можно онлайн на сайте организаторов. Соревнования проходят под оперативным управлением клуба «Амбермен» и Федерации триатлона Калининградской области.

Как отметили в пресс-службе минспорта, «Лыжня России» считается одним из самых массовых и старейших спортивных мероприятий страны. Акция проводится с 1982 года и ежегодно объединяет любителей лыжного спорта разных возрастов в десятках регионов России.