Беспрозванных поручил проверить наличие и работу домовых чатов УК с жильцами

Все новости по теме: ЖКХ
Беспрозванных поручил проверить наличие и работу домовых чатов УК с жильцами

Алексей Беспрозванных поручил министерству контроля проверить наличие и работу домовых чатов управляющих компаний с жильцами. Об этом губернатор Калининградской области сообщил во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 9 февраля.

«Я зашёл во двор, стоят три-четыре машины. Стоят давно, рядом ничего не убрано. Спрашиваю [у жильцов] — да к ним даже никто не обращался убрать эти автомобили. Ни домового чата толком, кто-то на них подписан, кто-то не подписан. Человек не был в этом домовом чате, он не знает, что надо убрать машину. Это вопрос организации работы самой управляющей компании и работы организации с жителями», — сказал Беспрозванных.

Губернатор добавил, что массовые жалобы поступают именно на гололёд, который не устраняют своевременно из-за стоящих на парковках автомобилей. «Когда говорят о том, что не могут убрать [управляющие компании] с парковок машины — я уже тоже озвучил, потому что у меня очень много таких обращений — просто ещё раз проверить, как работают чаты. Выборочно проверьте, как они [УК] работают со своими жильцами, как часто встречаются, как часто пишут сообщения, вообще видят ли эти сообщения жильцы. Это вполне можно отработать», — подчеркнул он.

В январе Беспрозванных пообещал наказывать УК за плохую уборку снега. Глава региона отметил, что жители раздражены «слабой вовлеченностью» УК. По его словам, работу нужно проводить не только на центральных улицах и «гостевых маршрутах», но и в проездах, междворовых пространствах и окраинах, так как «там ситуация значительно хуже».
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter