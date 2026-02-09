Беспрозванных поручил проверить наличие и работу домовых чатов УК с жильцами

Алексей Беспрозванных поручил министерству контроля проверить наличие и работу домовых чатов управляющих компаний с жильцами. Об этом губернатор Калининградской области сообщил во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 9 февраля.
«Я зашёл во двор, стоят три-четыре машины. Стоят давно, рядом ничего не убрано. Спрашиваю [у жильцов] — да к ним даже никто не обращался убрать эти автомобили. Ни домового чата толком, кто-то на них подписан, кто-то не подписан. Человек не был в этом домовом чате, он не знает, что надо убрать машину. Это вопрос организации работы самой управляющей компании и работы организации с жителями», — сказал Беспрозванных.
Губернатор добавил, что массовые жалобы поступают именно на гололёд, который не устраняют своевременно из-за стоящих на парковках автомобилей. «Когда говорят о том, что не могут убрать [управляющие компании] с парковок машины — я уже тоже озвучил, потому что у меня очень много таких обращений — просто ещё раз проверить, как работают чаты. Выборочно проверьте, как они [УК] работают со своими жильцами, как часто встречаются, как часто пишут сообщения, вообще видят ли эти сообщения жильцы. Это вполне можно отработать», — подчеркнул он.В январе Беспрозванных пообещал наказывать УК за плохую уборку снега. Глава региона отметил, что жители раздражены «слабой вовлеченностью» УК. По его словам, работу нужно проводить не только на центральных улицах и «гостевых маршрутах», но и в проездах, междворовых пространствах и окраинах, так как «там ситуация значительно хуже».