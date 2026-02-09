Беспрозванных поручил проверить наличие и работу домовых чатов УК с жильцами

Алексей Беспрозванных поручил министерству контроля проверить наличие и работу домовых чатов управляющих компаний с жильцами. Об этом губернатор Калининградской области сообщил во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 9 февраля.

«Я зашёл во двор, стоят три-четыре машины. Стоят давно, рядом ничего не убрано. Спрашиваю [у жильцов] — да к ним даже никто не обращался убрать эти автомобили. Ни домового чата толком, кто-то на них подписан, кто-то не подписан. Человек не был в этом домовом чате, он не знает, что надо убрать машину. Это вопрос организации работы самой управляющей компании и работы организации с жителями», — сказал Беспрозванных.

Губернатор добавил, что массовые жалобы поступают именно на гололёд, который не устраняют своевременно из-за стоящих на парковках автомобилей. «Когда говорят о том, что не могут убрать [управляющие компании] с парковок машины — я уже тоже озвучил, потому что у меня очень много таких обращений — просто ещё раз проверить, как работают чаты. Выборочно проверьте, как они [УК] работают со своими жильцами, как часто встречаются, как часто пишут сообщения, вообще видят ли эти сообщения жильцы. Это вполне можно отработать», — подчеркнул он.