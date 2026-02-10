МАХ заявил о функции создания пользователями приватных каналов

Пользователи мессенджера Max могут создать приватные каналы на платформе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая функциональность доступна всем пользователям мессенджера из России и Беларуси. Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. В канале можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление», — говорится в сообщении.

Для создания приватного канала в Мах необходимо обновить приложение до последней версии, затем перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана, выбрать опцию «Создать приватный канал», установить главное фото, придумать название и описание. По желанию пользователь может добавить подписчиков из числа контактов в Мах, после чего необходимо нажать на кнопку «Создать канал».