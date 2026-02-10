В поселке под Багратионовском из-за аварии на скважине нет воды

В поселке под Багратионовском из-за аварии на скважине нет воды

Жителям одного из поселков Багратионовского района временно организовали подвоз воды после аварии на скважине. О ситуации рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на оперативном совещании региональных властей.

Министр уточнил, что на скважине разорвало фильтры, из-за чего произошло обводнение ее свода и объект вышел из строя. Восстановить водоснабжение в текущих погодных условиях невозможно, поэтому для жителей организовали регулярный подвоз воды силами ГП «Водоканал». Специализированная машина приезжает в согласованное с жителями время.

По словам министра, скважине требуется капитальный ремонт. «Скорее всего, это уже возможно будет выполнить при положительных температурах... принято решение это сделать в конце февраля», — отметил Черномаз, пояснив, что работы откладываются из-за морозов.

Как ранее сообщал министр строительства и ЖКХ, за период сильных морозов с 29 января по 5 февраля «было зафиксировано 5 аварий, 53 инцидента, 10 инцидентов в сфере теплоснабжения, 5 аварий, 31 инцидент в сфере холодного водоснабжения и 12 инцидентов в сфере электроснабжения».

