Прокуратура: в регионе выявили 27 тыс. нарушений и снизили преступность на 13%

В прокуратуре Калининградской области подвели итоги работы за 2025 год. Как сообщила пресс-служба ведомства, заседание коллегии прошло под председательством прокурора региона Максима Попова с участием представителей Генпрокуратуры РФ, областных властей и руководителей правоохранительных органов.

По данным прокуратуры, за год в ходе надзора за исполнением федерального законодательства выявлено около 27 тыс. нарушений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 6 тыс. человек, по материалам проверок возбуждено 120 уголовных дел. В суды направлено более 1,7 тыс. исков на сумму почти 1,5 млрд руб.

В пресс-службе сообщили, что после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на 220 млн руб. Для участников специальной военной операции и членов их семей, как отмечается, при сопровождении ведомства реализовано более 30 мер поддержки на сумму свыше 1,5 млрд руб.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в 2025 году прокуроры выявили 4,5 тыс. нарушений в сфере экономики, внесли около 2 тыс. актов реагирования, к ответственности привлечены более 800 лиц. В защиту публичных интересов направлено 120 заявлений о возврате в бюджет свыше 1 млрд руб. Также после вмешательства ведомства погашена задолженность перед предпринимателями на сумму более 80 млн руб.

В порядке арбитражного судопроизводства в государственную собственность возвращены земельные участки площадью свыше 4,5 тыс. кв. м и стоимостью более 35 млн руб. В бюджеты всех уровней взыскано более 13 млн руб.

Как сообщили в прокуратуре, в 2025 году в регионе зарегистрировано 11 200 преступлений, что на 13,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Ведомство сообщает об отсутствии роста особо тяжких и тяжких преступлений, а также о повышении общей раскрываемости.

Кроме того, прокуроры выявили более 800 коррупционных нарушений. По материалам проверок возбуждено шесть уголовных дел. В сфере реализации национальных проектов возбуждены два уголовных дела, связанные с хищением бюджетных средств при строительстве школ. В суд направлены иски о взыскании более 113 млн руб. ущерба.

По данным пресс-службы, за год прокуроры приняли на личном приеме свыше 10 тыс. человек. По результатам рассмотрения обращений выявлено почти 8,5 тыс. нарушений закона, принято более 5,5 тыс. мер прокурорского реагирования. По итогам коллегии прокурор области поручил обеспечить выполнение поставленных задач по защите прав граждан.