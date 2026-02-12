Минприроды: за квартал по нарушениям с мусором выписали штрафы на 1,45 млн

Минприроды: за квартал по нарушениям с мусором выписали штрафы на 1,45 млн

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области в четвертом квартале 2025 года составило 57 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, 37 протоколов составлены в отношении юридических лиц и 20 — в отношении физических лиц. Нарушения касались, в том числе, отсутствия договора с региональным оператором, выгрузки мусора с автотранспорта на контейнерные площадки и навалов крупногабаритных отходов.

Как отметили в пресс-службе Минприроды, по итогам рассмотрения материалов вынесено 65 постановлений: 50 — в отношении юридических лиц и 15 — в отношении физических. Общая сумма назначенных штрафов составила 1,45 млн рублей.

