Власти Славского округа ищут подрядчика на поставку автомобиля за 3 млн руб.

Администрация Славского муниципального округа объявила закупку легкового автомобиля с начальной ценой 3,049 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 16 февраля, итоги планируется подвести 18 февраля. Закупку размещает МКУ «Служба заказчика Славского района».

Согласно техническому заданию, речь идет о новом легковом автомобиле 2025 года выпуска с бензиновым двигателем мощностью от 150 до 200 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и полным приводом. Машина должна быть рассчитана на пять мест и оснащена климат-контролем, круиз-контролем, мультимедийной системой, датчиками парковки, подогревом сидений и набором систем безопасности.

В документации также указано, что автомобиль должен иметь кузов типа универсал, салон из искусственной кожи и черный цвет кузова. Марка и модель машины не уточняются.

Редакция «Нового Калининграда» направила запрос в администрацию округа для уточнения деталей.