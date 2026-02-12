Снежная каша и около нуля: погода в Калининградской области 12 февраля

В четверг, 12 февраля, калининградцев ожидает пасмурная погода с периодическими слабыми и местами умеренными осадками при околонулевой температуре. Смягчение холодов (судя по всему, недолгое) принесло с собой снегопады и снежную кашу на дорогах и тротуарах.

По сведениям Гидрометцентра России, в регионе будет облачно, продолжится снег с дождем, будет дуть слабый северо-восточный ветер (до 2 м/с), а давление останется на экстремально низкой отметке — 738 мм ртутного столба (к ночи оно останется на том же уровне). Днём в Калининграде ожидается 0°С, а ночью температура опустится до −3°С. Ближе к вечеру и ночи снегопад может усилиться.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 12 февраля относительную оттепель. В Калининграде, Мамоново и всех муниципалитетах восточнее (кроме Полесска) ожидается −1°С. В Полесске и на побережье Балтики — около нуля. К ночи температура может снизиться в среднем по региону до −3°С. Осадки в виде снега с дождем будут по всему региону. К ночи они только усилятся.

По прогнозу «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается облачная, пасмурная и снежная погода. Утром температура воздуха достигнет отметки −1,6°С, днём она поднимется до 0°С, а к вечеру до 0,1°С. Влажность будет на уровне 99%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС передают, что в регионе ожидается туман и облачность с прояснениями. Временами будут осадки в виде снега и снега с дождём. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днём 0...+2°C. Видимость 4-7 км. На дорогах снежный накат и гололедица.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг регион будет находиться в зоне атмосферных фронтов циклонической депрессии над Европой. Ожидается пасмурная погода с периодическими слабыми/умеренными осадками при околонулевой температуре.

«Днем около 0...-2°C (на юге области до 0...+1°C), с утра до вечера — пасмурно, дымка (местами туман) и временами ожидаются слабые/умеренные осадки в виде снега/мокрого снега (особенно утром, в первой половине дня и вечером). На юге, юго-западе и юго-востоке области (Правдинский, Озерский, Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский рн, включая Калининград) не исключены смешанные осадки в виде мокрого снега с дождем (особенно в вечерние часы). Ветер переменный с юго-восточного/восточного ночью и утром на восточный/северо-восточный днем и вечером, в Калининграде и области — слабый (1-5 м/с), у побережья — слабый/умеренный (2-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 739 до 738 мм рт.ст.,» — заключают эксперты.

Также синоптики предупреждают, что в течение суток ожидается гололедица и снежная «каша».