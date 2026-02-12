В Калининграде с 17-летнего самокатчика взыскали компенсацию за сбитого ребенка

В Калининграде суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, которого сбил подросток на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

13 июля 2025 года на улице Генерала Челнокова неизвестный электросамокатчик сбил 3-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и ссадинами. Личность виновника происшествия удалось установить спустя три дня, им оказался 16-летний подросток.

По иску прокурора Ленинградского района города Калининграда с владельца электросамоката, которому уже исполнилось 17, и его родителей в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей.