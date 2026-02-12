Домен WhatsApp попал под полную блокировку в России

Домен WhatsApp* (принадлежит Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) исчез из DNS-сервера Роскомнадзора, устройства перестали получать IP-адреса мессенджера, и доступ к нему возможен только через VPN. Как сообщает «Коммерсант», из Национальной системы доменных имен пропали только домены whatsapp*.com и web.whatsapp*.com, однако технический домен для мессенджера whatsapp*.net и домен для быстрых ссылок wa.me все еще в списке НСДИ числятся.

Накануне из НСДИ также пропал и домен YouTube. В октябре 2024 года по аналогичным схеме в России отключили Discord и Signal.

Кроме того, ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

* WhatsApp — Упоминаемый ресурс WhatsApp принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской на территории Российской Федерации

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.