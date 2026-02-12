Домен WhatsApp попал под полную блокировку в России

Домен WhatsApp попал под полную блокировку в России
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Интернет

Домен WhatsApp* (принадлежит Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) исчез из DNS-сервера Роскомнадзора, устройства перестали получать IP-адреса мессенджера, и доступ к нему возможен только через VPN. Как сообщает «Коммерсант», из Национальной системы доменных имен пропали только домены whatsapp*.com и web.whatsapp*.com, однако технический домен для мессенджера whatsapp*.net и домен для быстрых ссылок wa.me все еще в списке НСДИ числятся.

Накануне из НСДИ также пропал и домен YouTube. В октябре 2024 года по аналогичным схеме в России отключили Discord и Signal.

Кроме того, ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

* WhatsApp — Упоминаемый ресурс WhatsApp принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской на территории Российской Федерации

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter