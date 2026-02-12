В Контрольно-счетной палате области сокращают число аудиторов

Председатель Контрольно-счетной палаты Калининградской области Ирина Сорокина предложила сократить штат КСП до четырех человек. С таким предложением она выступила на заседании комитета Заксобрания по бюджету в среду, депутаты решение поддержали.

На заседании комитета рассматривался вопрос об отставке аудитора Марины Глинской. Председатель Контрольно-счетной палаты Ирина Сорокина попросила принять её отставку, при этом предложив не сохранять ставку аудитора, которую занимала Глинская, а вместо этой штатной единицы ввести должность начальника отдела проверок и ревизий.

«Мы изучили опыт коллег из других регионов с такими же объемами бюджета, проверяемых средств. Четырёх аудиторов вполне будет достаточно для работы КСП», — пояснила Сорокина.