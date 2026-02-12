В Калининградской области общее количество пассажиров превысило 5 миллионов

Все новости по теме: Транспортные проблемы
В Калининградской области общее количество пассажиров превысило 5 миллионов

В Калининградской области в 2025 году в междугородном сообщении перевозки достигло 1,2 млн, а в пригородном сообщении — 1,5 млн пассажиров. Общее количество приезжающих и уезжающих пассажиров превысило 5 млн человек. Об этом сообщает АО «Автовокзал».

В регионе рейсы по 123 маршрутам выполняли 52 автотранспортных предприятий. Внутри области лидировали такие направления, как Советск, Гусев, Багратионовск, аэропорт, Правдинск и Балтийск. АО «Автовокзал» за прошлый год обслужило 2,96 млн пассажиров.

«Все больше пассажиров выбирают онлайн-покупку билетов. В 2025 году через интернет приобретено 247 325 электронных билетов. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Увеличение продаж электронных билетов свидетельствует о растущем удобстве и предпочтении онлайн-сервисов среди пассажиров», — добавили в автовокзале.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter