В Калининградской области общее количество пассажиров превысило 5 миллионов

В Калининградской области в 2025 году в междугородном сообщении перевозки достигло 1,2 млн, а в пригородном сообщении — 1,5 млн пассажиров. Общее количество приезжающих и уезжающих пассажиров превысило 5 млн человек. Об этом сообщает АО «Автовокзал».

В регионе рейсы по 123 маршрутам выполняли 52 автотранспортных предприятий. Внутри области лидировали такие направления, как Советск, Гусев, Багратионовск, аэропорт, Правдинск и Балтийск. АО «Автовокзал» за прошлый год обслужило 2,96 млн пассажиров.

«Все больше пассажиров выбирают онлайн-покупку билетов. В 2025 году через интернет приобретено 247 325 электронных билетов. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Увеличение продаж электронных билетов свидетельствует о растущем удобстве и предпочтении онлайн-сервисов среди пассажиров», — добавили в автовокзале.