ФАС хочет проанализировать эффективность соглашений о стабилизации цен в регионах

Все новости по теме: Проверки
ФАС хочет проанализировать эффективность соглашений о стабилизации цен в регионах

ФАС России проанализирует эффективность соглашений о стабилизации цен в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальные органы ведомства запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе», — отметили в ФАС.

Сейчас более 11,5 тыс. участников присоединились к меморандумам, направленным на стабилизацию цен на социально значимые товары и повышение их доступности для граждан, указали в ведомстве. Региональные власти заключают их с организациями торговли и поставщиками товаров в рамках соответствующего постановления правительства.

Напомним, что 30 января 2025 года власти Калининградской области и бизнес подписали соглашение об ограничении наценки. Соглашение установило перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости, на которые распространяется ограничение наценки. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара, наценка на который не будет превышать установленные лимиты. Для торговых организаций они могут составлять не более 10% к закупочным ценам на товары местных производителей и не более 15% — на товары, привезенные из других регионов и стран. Для производителей соглашение устанавливает ограничение прибыли — не более 10 % к себестоимости.

«Синие ценники — 2026»: как изменились «фиксированные» цены в магазинах

Соглашением действие которого определено до 6 мая 2026 года, охвачены четыре сотни магазинов, в нём участвуют все крупные торговые сети региона. В мае к соглашению по ценам присоединился первый несетевой магазин.

В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что количество производителей — участников региональной программы сдерживания цен на социально значимые продукты с начала года практически не растет, потому что бизнесу не выгодно ограничение торговой наценки.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter