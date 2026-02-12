ФАС хочет проанализировать эффективность соглашений о стабилизации цен в регионах

ФАС России проанализирует эффективность соглашений о стабилизации цен в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальные органы ведомства запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе», — отметили в ФАС.

Сейчас более 11,5 тыс. участников присоединились к меморандумам, направленным на стабилизацию цен на социально значимые товары и повышение их доступности для граждан, указали в ведомстве. Региональные власти заключают их с организациями торговли и поставщиками товаров в рамках соответствующего постановления правительства.

Напомним, что 30 января 2025 года власти Калининградской области и бизнес подписали соглашение об ограничении наценки. Соглашение установило перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости, на которые распространяется ограничение наценки. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара, наценка на который не будет превышать установленные лимиты. Для торговых организаций они могут составлять не более 10% к закупочным ценам на товары местных производителей и не более 15% — на товары, привезенные из других регионов и стран. Для производителей соглашение устанавливает ограничение прибыли — не более 10 % к себестоимости.

Соглашением действие которого определено до 6 мая 2026 года, охвачены четыре сотни магазинов, в нём участвуют все крупные торговые сети региона. В мае к соглашению по ценам присоединился первый несетевой магазин.

В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что количество производителей — участников региональной программы сдерживания цен на социально значимые продукты с начала года практически не растет, потому что бизнесу не выгодно ограничение торговой наценки.