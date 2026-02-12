У калининградца арестовали «БМВ» из-за долгов по 54 штрафам за нарушения ПДД

У калининградца арестовали «БМВ» из-за долгов по 54 штрафам за нарушения ПДД

В Калининграде в рамках взаимодействия приставов и госавтоинспекторов был выявлен, арестован и изъят автомобиль должника, не оплатившего 54 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УФССП области.

Общая суммы задолженности вместе с исполнительским сбором составила 96 тысяч рублей. Приставы выяснили, что должник владеет легковым автомобилем BMW 2003 г.в. Сведения о транспортном средстве судебные приставы передали сотрудникам ГАИ. С помощью госавтониспекторов автомобиль удалось выявить и остановить на одной из улиц областного центра.

В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста. Машина изъята и находится на специализированной стоянке. У владельца есть десять дней на погашение задолженности. По истечении этого срока начнется процедура оценки арестованного имущества и дальнейшей передачи его на торги.


