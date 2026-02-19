В 2026 году в области обещают высадить порядка 7000 растений

В 2026 году в Калининградской области в рамках компенсационного озеленения планируют высадить порядка семи тысяч растений. Деревья, кустарники и новые газоны должны появиться во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В течение текущего года на территории области будет высажено 6,9 тыс. деревьев различных пород и более 2,5 тыс. кустарников. Кроме того, предусмотрено создание 63,5 тыс. кв. м новых газонов», — говорится в сообщении.

Важным принципом компенсационного озеленения в пресс-службе назвали сохранение качественного состава зёленого фонда: при высадке недопустима замена ценных пород деревьев на менее ценные. Выбор всегда необходимо делать в пользу идентичных видов или пород с улучшенными характеристиками. К наиболее востребованным и устойчивым видам в регионе относятся липа, дуб, клён, граб, рябина, сосна и ель.

За прошлый год региональное министерство природных ресурсов и экологии согласовало более 200 проектов компенсационного озеленения. Сколько при этом было вырублено деревьев, не уточняется.