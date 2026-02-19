Власти: объем сортировки отходов в Жаворонково смогут увеличить лишь с 2028 года

Нарастить объемы сортировки отходов на полигоне ТБО, расположенном у поселка Жаворонково Гусевского округа, смогут не раньше 2028 года. При этом в муниципалитете будут увеличены объемы захоронения отходов. Об этом жителям сообщил глава администрации округа Павел Нефедов во время прямого эфира 17 февраля.

«Мы, к сожалению, оказались одним из немногих муниципалитетов, на территории которого есть полигон твердых коммунальных отходов, — сообщил Нефедов. — Полигон этот находится на расстоянии 5,5 км от города Гусев и в километре от поселка Жаворонково. Если говорить про экологическую составляющую, то для организации утилизации мусора уже подготовлена проектная документация, несколько раз проводились публичные слушания. С целью улучшения экологии будут проводиться мероприятия: до конца декабря будут выполнены очистные сооружения для очистки так называемых черных вод, чтобы это не сказывалось на экологии и на почве, а также планируется увеличение мощности с 40 тысяч до 100 тысяч кубов станции сортировки».

Нефедов добавил, что с наращиванием объёмов сортировки процент захоронения ТБО значительно сократится, однако случится это не раньше 2028 года.

Также Нефедов подтвердил, что полигон намерен заложить две карты, однако расположены они будут чуть дальше от Гусева и Жаворонково.