Горвласти анонсировали «масштабную модернизацию» двух детских школ искусств

В Калининграде в 2026 году планируют приступить к модернизации сразу двух детских школ искусств. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.

«Летом 2026 года приступим к масштабной модернизации двух наших детских школ искусств: имени Ф. Шопена и имени П.И. Чайковского. Они расположены в зданиях, имеющих историческую и культурную ценность, поэтому сделаем комплексные ремонтные работы, направленные на сохранение их уникальной архитектуры и улучшение условий для обучения и творчества. Сейчас проводим необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчиков», — уточнила сити-менеджер.

В Детской школе искусств имени Ф. Шопена проведут капремонт всех систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, а также внутренние отделочные работы. Кроме того, ДШИ обеспечат видеонаблюдением и локально-вычислительной сетью. В ДШИ имени П.И. Чайковского запланирован капитальный ремонт помещений и инженерных сетей.

Фото пресс-службы горадминистрации