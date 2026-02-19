Горвласти анонсировали «масштабную модернизацию» двух детских школ искусств

Все новости по теме: Город

photo_2026-02-19_16-18-27.jpgphoto_2026-02-19_16-18-30.jpg   

В Калининграде в 2026 году планируют приступить к модернизации сразу двух детских школ искусств. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.

«Летом 2026 года приступим к масштабной модернизации двух наших детских школ искусств: имени Ф. Шопена и имени П.И. Чайковского. Они расположены в зданиях, имеющих историческую и культурную ценность, поэтому сделаем комплексные ремонтные работы, направленные на сохранение их уникальной архитектуры и улучшение условий для обучения и творчества. Сейчас проводим необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчиков», — уточнила сити-менеджер.

В Детской школе искусств имени Ф. Шопена проведут капремонт всех систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, а также внутренние отделочные работы. Кроме того, ДШИ обеспечат видеонаблюдением и локально-вычислительной сетью. В ДШИ имени П.И. Чайковского запланирован капитальный ремонт помещений и инженерных сетей.

Фото пресс-службы горадминистрации

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter