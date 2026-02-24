За неделю в травмпункт БСМП обратились 158 пострадавших из-за гололеда

В Калининграде с 16 по 22 февраля в травмпункт БСМП зафиксировали 664 обращения от пострадавших. Гололед стал непосредственной причиной травматических повреждений у 158 пациентов, или у 23,8% от общего числа обратившихся за медпомощью. Информация об этом размещена в телеграм-канале БСМП.

Пик обращений зарегистрирован во вторник (100 обращений), среду (102) и субботу (99). Наиболее частыми видами повреждений стали травмы кисти и голени.

С 9 по 15 февраля в отделение неотложной травматологии и ортопедии БСМП обратились 621 человек. Гололёд стал причиной травм у 132 пациентов — это 21,3% от общего числа пострадавших.