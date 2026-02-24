За неделю в травмпункт БСМП обратились 158 пострадавших из-за гололеда

Все новости по теме: Безопасность
За неделю в травмпункт БСМП обратились 158 пострадавших из-за гололеда

В Калининграде с 16 по 22 февраля в травмпункт БСМП зафиксировали 664 обращения от пострадавших. Гололед стал непосредственной причиной травматических повреждений у 158 пациентов, или у 23,8% от общего числа обратившихся за медпомощью. Информация об этом размещена в телеграм-канале БСМП.

Пик обращений зарегистрирован во вторник (100 обращений), среду (102) и субботу (99). Наиболее частыми видами повреждений стали травмы кисти и голени.

С 9 по 15 февраля в отделение неотложной травматологии и ортопедии БСМП обратились 621 человек. Гололёд стал причиной травм у 132 пациентов — это 21,3% от общего числа пострадавших.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter