Экспертиза одобрила проект гостиницы на ул. Токарева в Светлогорске

Проект строительства гостиницы на ул. Токарева, 12/2 в Светлогорске прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 24 февраля. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Проектный институт „Стройпроект“», зарегистрированное на ул. Генделя в Калининграде. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт».

Строительством займется АО «Мьёльнир монтаж», зарегистрированное на ул. Ялтинской в Калининграде. Руководителем выступает Ольга Котова. Основной вид деятельности компании — производство строительно-монтажных работ.

Гостиницу планируют построить на участке с кадастровым номером 39:17:020010:17, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 1 400 кв. м, а стоимость по кадастру — 9,7 млн руб.


