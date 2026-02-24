Минздрав: в поликлинике на Горького пройдет вечерняя диспансеризация

В Калининграде 27 февраля пройдет акция по диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру в вечернее время. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области.

Ночное комплексное обследование пройдет 27 февраля с 20:00 до 24:00 в поликлинике по адресу: улица Горького, 65. Пройти осмотр по полису ОМС смогут все желающие вне зависимости от места прикрепления к медицинской организации. Запись не требуется.

В программу первого этапа диспансеризации войдут анкетирование, измерение роста, веса и окружности талии с расчетом индекса массы тела, контроль артериального давления, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, общий анализ крови, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, флюорография (при необходимости) и онкоскрининг в соответствии с возрастом и полом.

В этот вечер прием проведут врач-гинеколог, терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог и уролог. Администраторы помогут посетителям сориентироваться и составить маршрут между кабинетами.

Ранее около двухсот калининградцев приняли участие в третьей акции по ночной диспансеризации, которая прошла 13 февраля в поликлинике Городской больницы № 3 Калининграда на улице Адмирала Егорова, 2. Медики проводили обследование с 20:00 до поздней ночи — последний посетитель покинул здание после двух часов ночи, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

