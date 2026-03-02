Администрация ищет подрядчика для ремонта ул. Воздушной за 51 млн рублей

Администрация ищет подрядчика для ремонта ул. Воздушной за 51 млн рублей

Администрация Калининграда направляет 51,1 млн рублей на ремонт улицы Воздушной. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ определения подрядчика — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 10 марта, итоги подведут 12 марта. Работы необходимо выполнить в течение 170 дней после заключения контракта.

Согласно техзаданию, на улице полностью обновят дорожное покрытие. Подрядчику предстоит срезать более 10 тысяч кв. м старого асфальта, устроить выравнивающий слой и уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Также проект предусматривает установку 90 метров бортового камня, регулировку и замену люков и колодцев, а после завершения работ — нанесение новой дорожной разметки, включая пешеходные переходы и стоп-линии.

Ранее власти Калининграда выделили на устройство тротуара из асфальтобетона на ул. Воздушной более 17 млн рублей.

В августе 2025 года пресс-служба администрации Калининграда сообщала о том, что приостановленный ремонт тротуаров на улице Воздушной будет продолжен только после того, как будут снесены заборы и «ненужные насаждения». В сентябре для продолжения ремонта тротуаров власти Калининграда разрешили вырубить на ул. Воздушной 63 дерева, 22 кустарника и 115 погонных метров живой изгороди.
