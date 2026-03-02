Экспертиза одобрила проект трех домов на ул. Хуторской в Пионерском

Проект первого этапа строительства трех многоквартирных жилых домов по ул. Хуторской в Пионерском прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 27 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Новострой» с Малого Васильково. В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Стройтехнология». Форма экспертизы — негосударственная.

Техническим заказчиком выступает ООО «Меркурий девелопмент», зарегистрированный на ул. Тургенева в Калининграде. Компанией руководит Андрей Сысоев. Основной вид деятельности — «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

Строительством займется ООО «Эссет менеджмент солюшнс» из Одинцово Московской области. Учредителями являются Мартирос Севикян и Денис Горин, который также выступает генеральным директором. Компания занимается деятельностью по управлению фондами.

Дома появятся на участке с кадастровым номером 39:19:010125:207, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 37 858 кв. м, а стоимость по кадастру — 131,5 млн руб.