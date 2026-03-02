Экспертиза одобрила проект трех домов на ул. Хуторской в Пионерском

Скриншот НСПД
Скриншот НСПД
Все новости по теме: Строительство

Проект первого этапа строительства трех многоквартирных жилых домов по ул. Хуторской в Пионерском прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 27 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Новострой» с Малого Васильково. В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Стройтехнология». Форма экспертизы — негосударственная.

Техническим заказчиком выступает ООО «Меркурий девелопмент», зарегистрированный на ул. Тургенева в Калининграде. Компанией руководит Андрей Сысоев. Основной вид деятельности — «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

Строительством займется ООО «Эссет менеджмент солюшнс» из Одинцово Московской области. Учредителями являются Мартирос Севикян и Денис Горин, который также выступает генеральным директором. Компания занимается деятельностью по управлению фондами.

Дома появятся на участке с кадастровым номером 39:19:010125:207, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 37 858 кв. м, а стоимость по кадастру — 131,5 млн руб.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter