На капитальный ремонт ШИЛИ направляют 113 млн рублей

На капитальный ремонт здания государственного учреждения «Школа-интернат лицей-интернат», расположенного на Каштановой аллее, выделяют 113 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 16 марта, итоги подведут на следующий день.

Согласно документации, необходимо выполнить ремонт внутренних помещений 1-3 этажей здания. Начать работы необходимо 1 июля текущего года, окончить — не позднее 31 мая 2027 года.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в 2026 году власти планируют приступить к ремонту пяти школ.

«По нацпроектам „Молодёжь и дети“ и „Семья“ капитально отремонтировали несколько крупных учебных учреждений. Здания стали светлее, уютнее, современнее. Параллельно с этим впервые удалось за год открыть четыре новых здания школ. Темп не сбавляем. В этом году начинаем ремонтировать ещё пять объектов», — говорилось в сообщении.

В список вошли старый корпус школы № 1 в Светлогорске, школа в посёлке Зорино под Гвардейском, ШИЛИ, школа № 9 в Калининграде и № 5 в Светлом.

В региональном министерстве образования сообщили «Новому Калининграду» о том, что в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах областного центра. Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9 , 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.