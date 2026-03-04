В Калининградскую область импортировали более 3 млн цветов в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня, с 23 февраля по 1 марта, в Калининградскую область ввезли более 3 млн срезанных цветов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В регион поступили тюльпаны, розы, лилии, хризантемы, орхидеи, ирисы, нарциссы, герберы, гвоздики и другие цветы. Странами-лидерами в импорте стали Кения, Эквадор, Нидерланды и Колумбия.

Специалисты ведомства «тщательно» проверяют каждую партию срезанных цветов, поступающих на территорию региона. Все необходимые исследования проводятся в Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». После успешного прохождения карантинного фитосанитарного контроля и получения результатов лабораторных исследований, подтверждающих отсутствие карантинных объектов, цветочная продукция выпускается в свободное обращение.

С начала 2026 года в управлении проконтролировали поставки порядка 9,6 млн цветов, добавили в пресс-службе.