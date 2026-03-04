В Калининграде принимают заявки на размещение сезонных торговых объектов

Власти Калининграда начали приём заявок от предпринимателей на размещение сезонных нестационарных торговых объектов в весенне‑летний период. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«С 1 мая по 15 сентября будут работать точки по продаже мороженого, прохладительных напитков, кваса и сладкой ваты — всего 86 мест. Впервые мы организуем так называемые „туристические стойки“ для оказания туруслуг, продажи билетов и путёвок. Для них выделено 10 мест, а срок работы установлен с 15 апреля по 15 октября», — говорится в сообщении.

Также, по словам Дятловой, появились специализированные места для реализации плодоовощной и цветочной продукции местных производителей. Они предоставляются «исключительно по итогам торгов». Ознакомиться со всеми доступными локациями можно на геопортале Калининграда.

Торговые точки, как ожидается, появятся в «любимых местах отдыха калининградцев»: на городском пляже «Мечта» в Прибрежном, на Пелавском, Летнем, Верхнем и Голубых озёрах, а также в зелёных зонах на улицах Алданской и Юношеской.

«Отдельно напоминаю: за незаконную торговлю предусмотрена административная ответственность. Давайте действовать в правовом поле — так мы сделаем город комфортнее для всех его жителей и гостей», — добавила Дятлова.