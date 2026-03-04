Калининград планируют украсить ко Дню штурма и взятия Кёнигсберга

В Калининграде ищут подрядчика для праздничного оформления города к мероприятиям, посвящённым Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает МАУ ДК «Машиностроитель», цена контракта составляет 4,8 млн рублей. Способ определения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 11 марта, итоги подведут на следующий день.

Согласно техническому заданию, в городе появятся две фотозоны «Пятиконечная звезда», объёмная световая композиция, на площади Победы установят стелу «Вечный огонь» и фотозону «Помним! Гордимся!». Кроме того, предусмотрена установка 16 флаговых конструкций «Костёр», 40 флаговых композиций с 360 новыми флагами, а также размещение флагов и вымпелов. Праздничное оформление затронет площадь Победы, площадь Маршала Василевского, Гвардейский, Московский, Ленинский и Советский проспекты, улицы Театральную, 9 Апреля, Черняховского и другие городские территории. Также флаги установят на въездах в Калининград — со стороны Советского и Московского проспектов.

Отдельно предусмотрено размещение тематических плакатов на рекламных пилонах и билбордах, в том числе с портретами ветеранов — участников штурма Кёнигсберга.

Все элементы оформления должны быть установлены не позднее 31 марта 2026 года. Демонтаж конструкций запланирован на период с 13 апреля по 19 мая.