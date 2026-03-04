Калининград планируют украсить ко Дню штурма и взятия Кёнигсберга

Все новости по теме: Госзакупки
Калининград планируют украсить ко Дню штурма и взятия Кёнигсберга

В Калининграде ищут подрядчика для праздничного оформления города к мероприятиям, посвящённым Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МАУ ДК «Машиностроитель», цена контракта составляет 4,8 млн рублей. Способ определения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 11 марта, итоги подведут на следующий день.

Согласно техническому заданию, в городе появятся две фотозоны «Пятиконечная звезда», объёмная световая композиция, на площади Победы установят стелу «Вечный огонь» и фотозону «Помним! Гордимся!». Кроме того, предусмотрена установка 16 флаговых конструкций «Костёр», 40 флаговых композиций с 360 новыми флагами, а также размещение флагов и вымпелов. Праздничное оформление затронет площадь Победы, площадь Маршала Василевского, Гвардейский, Московский, Ленинский и Советский проспекты, улицы Театральную, 9 Апреля, Черняховского и другие городские территории. Также флаги установят на въездах в Калининград — со стороны Советского и Московского проспектов.

Отдельно предусмотрено размещение тематических плакатов на рекламных пилонах и билбордах, в том числе с портретами ветеранов — участников штурма Кёнигсберга.

Все элементы оформления должны быть установлены не позднее 31 марта 2026 года. Демонтаж конструкций запланирован на период с 13 апреля по 19 мая.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter