Калининград побил суточный рекорд температуры 1975 года

В Калининграде 11 марта был побит суточный рекорд максимальной температуры от 1975 года. Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Первые +17°С в этом сезоне зафиксированы на метеостанции Храброво. В Калининграде (Низовье) по данным на 14:00 воздух прогрелся до +15,9°С, а в Мамоново — до +16,1°С», — следует из поста. Суточный максимум в 1975 году составил 15°С.

Ранее синоптики сообщали, что в Калининградской области дневные температуры будут очень высокими, более характерными для конца апреля-начала мая. Во второй половине недели существенных перемен не произойдет, и погода продолжит радовать аномальным для этого периода теплом. Дневные температуры будут на уровне ~+13...+16°C, а к концу недели некоторые модели допускают до +17°C и выше.