Калининград побил суточный рекорд температуры 1975 года

Все новости по теме: Стихия
Калининград побил суточный рекорд температуры 1975 года

В Калининграде 11 марта был побит суточный рекорд максимальной температуры от 1975 года. Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Первые +17°С в этом сезоне зафиксированы на метеостанции Храброво. В Калининграде (Низовье) по данным на 14:00 воздух прогрелся до +15,9°С, а в Мамоново — до +16,1°С», — следует из поста. Суточный максимум в 1975 году составил 15°С. 

Ранее синоптики сообщали, что в Калининградской области дневные температуры будут очень высокими, более характерными для конца апреля-начала мая. Во второй половине недели существенных перемен не произойдет, и погода продолжит радовать аномальным для этого периода теплом. Дневные температуры будут на уровне ~+13...+16°C, а к концу недели некоторые модели допускают до +17°C и выше.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter