Исследование: в Калининградской области сократилось среднее время поиска работы

Среднее время поиска работы за год сократилось в Калининградской области до 3,2 месяца. Это показатель третьего квартала 2025 года. Данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Уровень безработицы в четвёртом квартале 2025 года составлял в регионе 1,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он сократился на 0,3%. Такие показатели позволили поместить Калининградскую область на 43-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Годом ранее регион занимал 49-ю строчку рейтинга с показателем 2,2%. В III квартале 2024 года среднее время поиска работы составляло в области 4,7 месяца. В рейтинге регион соседствует с Владимирской и Курганской областями.

Как отмечают специалисты, в конце прошлого года на российском рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы. По итогам четвёртого квартала 2025 года её уровень, по данным Росстата, составил 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число безработных сократилось на 133 тысячи человек. По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале 2025 года россияне в среднем затрачивали 4,8 месяца. Годом ранее этот срок составлял пять месяцев. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 12,3% до 11%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Новгородская и Калужская области, где уровень безработицы не превысил 1%. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Нижегородской области безработица составила 1%. В семнадцати регионах уровень безработицы оказался ниже 1,5%.

Наиболее высокий уровень безработицы, как и ранее, отмечается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где этот показатель составил 25,5%.

Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики. Уровень безработицы определён как отношение численности безработных (по стандартам Международной организации труда) к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы. Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

