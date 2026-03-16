Власти назвали количество коммунальных аварий с начала отопительного сезона

В Калининградской области с конца сентября системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов зафиксировали 49 аварий и 541 нарушение. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Зафиксировано 49 аварий и 541 нарушение, из них 5 аварий и 151 инцидент в сфере теплоснабжения; 43 аварии и 373 инцидента в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», — пояснили в пресс-службе.

Наибольшая нагрузка на коммунальные сети пришлась в пик январских и февральских морозов, когда средняя температура опускалась ниже нормы на 10 градусов. Все службы оперативно перешли в режим повышенной готовности, что позволило минимизировать последствия непогоды. Тогда было обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад общей численностью 539 человек и 173 единиц спецтехники.

Как заявили власти, несмотря на аномальные морозы и сильные снегопады, в большинстве случаев аварии удавалось устранить в короткие сроки.

