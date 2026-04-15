Облачно с прояснениями, местами дожди: погода в Калининградской области 15 апреля

В среду, 15 апреля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с небольшим дождём. Максимальная температура воздуха днём +12°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — восток, юго-восток. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст. Относительная влажность 70%. Температура воды: +4.6°. Продолжительность светового дня — 14 часов и 4 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +12°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +4°С. На остальной территории региона днём +15...+16°С, ночью — +5...+7°С. Пройдут небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +9,7°С, днём потеплеет до +14,5°С, вечером похолодает до +8,3°С. Влажность — до 66%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Утром и днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +13...+18°С, на побережье +10...+12°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в Калининграде и на западе области до +10...+13°C, на востоке региона до +13...+15°C, у побережья до +7...+10°C, облачно с прояснениями, местами в западной и центральной части области (Зеленоградский, Багратионовский, Гвардейский, Правдинский, Полесский, Гурьевский районы, включая Калининград) могут пройти слабые/ умеренные дожди, у побережья вероятна дымка/туман.

Вечером похолодает от +8...+12°C на закате до +3...+5°C во второй половине вечера на побережье, западе региона (включая Калининград) и до +6...+8°C на востоке региона. В центральной, северной и восточной части области (Гвардейский, Правдинский, Неманский, Гусевский, Озёрский, Нестеровский, Краснознаменский, Черняховский районы) возможны слабые дожди. В Калининграде, на западе и побережье без существенных осадков, во второй половине вечера высока вероятность дымки, тумана.

Ветер ночью и утром юго-восточный, днём и вечером переменный на юго-западный/ западный/ северо-западный, слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление 766-765 мм рт. ст.