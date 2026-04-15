Генпрокурор: внесудебный доступ к телефонам упростил бы работу правоохранительных органов

Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что идея о предоставлении правоохранительным органам внесудебного доступа к сведениям о мобильных устройствах граждан значительно упростило бы решение задач оперативно-розыскной деятельности. В первую очередь это касается работы по поиску скрывшихся преступников и без вести пропавших, сообщает «Интерфакс».

Гуцан выступил с ежегодным докладом в Совете Федерации. Вопрос о предоставлении правоохранительным органам доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования подняли сенаторы.

«В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступления», — сказал генпрокурор. Вместе с тем, подчеркнул Гуцан, «достижение целей оперативно-розыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан». Поэтому, добавил он, такие инициативы требуют «тщательной проверки и проработки».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



